Minissérie inspirada em Glauber Rocha vai ao ar no canal Curta!

A minissérie Cartas ao mundo, de Bia Lessa, vai ao ar na próxima terça-feira (17/1) no canal Curta!. Com recorte de filmes de Glauber Rocha, fotografias, sons, citações e poemas, os três episódios que compõem a produção serão exibidos ao longo do mês, começando a partir das 21h30 de terça (17/1).

Diretora de teatro e artista multimídia, Bia Lessa usa da arte e de provocações sensoriais para tecer, em Cartas ao mundo, reflexões sobre o futuro da humanidade. O primeiro episódio, exibido nesta Terça das Artes no canal Curta!, traz análises do filósofo italiano Franco Berardi, poema de Marília Garcia e quadros de Anna Bella Geiger, a fim de compor estética distópica com pano de fundo na cidade de São Paulo.

O primeiro episódio de ‘Cartas ao mundo’, de Bia Lessa, traz poema de Marília Garcia para compor estética distópica (foto: Curta!/Reprodução)

A minissérie é uma parceria do Curta! com o SESC, a Pinacoteca de São Paulo, o Instituto Inhotim, o Instituto Goethe e a Unloop Filmes. Ao longo dos três episódios, obra e personalidade de Glauber Rocha são elementos condutores da narrativa.

Na próxima semana, o canal ainda exibe, na Segunda da Música (16/1), o documentário Som, sol e surf, sobre show de rock ocorrido em praia de Saquarema em 1976; na Quarta de Cinema (18/1), o documentário Crítico, de Kleber Mendonça Filho, que traz a visão de cineastas sobre o trabalho de críticos de cinema; na Quinta do Pensamento (19/1), o documentário Recife/Sevilha, que apresenta duas cidades por meio da poesia de João Cabral de Melo Neto; e, a partir desta Sexta da Sociedade (20/1), série documental sobre a história do voto feminino nos Estados Unidos.



O Curta! pode ser encontrado nos canais 556 da NET/Claro TV, 75 da Oi TV e 664 da Vivo Fibra.



