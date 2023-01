Porchat anuncia fim de casamento: "Seguiremos juntos mesmo separados"

CB Correio Braziliense

O humorista, ator e apresentador Fábio Porchat anunciou, nesta sexta-feira (13/1), o fim do relacionamento de oito anos com a produtora de cinema Nataly Mega. "Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro", disse.

O que teria motivado a separação, de acordo com Porchat, foi o fato de que ter filhos não estava entre as prioridades dele. Desde novembro, o agora ex-casal vem conversando sobre o rumo da relação. "Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado", escreveu.

Porchat e Nataly ainda trabalharão juntos este ano e, segundo o ator e apresentador, "o carinho e a admiração mútua permanecerão". "Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!", acrescentou Porchat. Os internautas — e alguns famosos — elogiaram a maturidade dos dois no término do relacionamento. "Linda mensagem! Repleta de amor e maturidade!", comentou o apresentador Marcos Mion.

A produtora de cinema também se pronunciou acerca do fim do casamento. "É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é. Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade", afirmou Nataly.

