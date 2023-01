Márcia Sensitiva tira "encosto" de Karol Conká em novo programa; entenda

Td Talita de Souza

(crédito: Instagram/Reprodução)

Sensação da internet, a astróloga e clarividente Márcia Sensitiva usou as habilidades de enxergar outros planos místicos para “desempacar” a carreira e a vida profissional de Karol Conká, a Mamacita. Durante as gravações do programa Mapa das estrelas, que será lançado pelo Lifetime em 21 de janeiro, a médium viu um encosto na artista e pediu permissão para espantá-lo. Com a autorização, Karol recebeu uma “surra” de buquê de arrudas para ficar livre do espírito.

O episódio ocorreu na casa da Mamacita, durante a gravação de um dos 12 episódios do programa, que tem o objetivo de levar a sensitiva até a casa de famosos brasileiros para explicar os desafios e trunfos do mapa astral de cada um, averiguar a presença de “encostos” no local e trazer revelações sobre relacionamentos e carreira dos artistas. O programa será lançado no Lifetime em 21 de janeiro, às 21h15.

Em entrevista coletiva, a sensitiva conta que percebeu um encosto que se alimentava da “energia vibratória” da artista, o chamado ectoplasma. “Funciona assim: o encosto é uma pessoa, que era legal em vida, e não aceita partir desse plano. Ele se alimenta de ectoplasma e as pessoas de virgem e capricórnio são os que mais produzem”, explica.

“Então se o encosto anda por aí e encontra a Karol, capricorniana, com um ectoplasma abundante, ele vai querer se acoplar e roubar isso para se energizar”, detalha. A sensitiva pediu autorização da cantora para espantar o espírito e usou um buquê de arruda para o serviço: com batidas das plantas nas costas de Karol, o encosto deixou a cantora.

Márcia afirma que espíritos acoplados são mais comuns do que se pensa. “No mundo, de cada 10 pessoas que morrem, oito não querem ir embora desse plano. Se a pessoa cismar que quer ficar, ela vai ficar, até aceitar sair daqui”, declara.

Além da “surra”, Karol recebeu revelações sobre o relacionamento em que estava quando recebeu a sensitiva. “Ela já chegou falando da minha relação que eu tinha na época e já chegou trazendo um rajadão de informações que eu não esperava. Eu já sou espiritualizada e recebi com o peito aberto o que ela trouxe”, afirmou a cantora, que não está mais no relacionamento.

Para Karol, a experiência foi “única”. “Me senti muito acolhida. A vibração da Márcia é muito melhor ao vivo. Ela já chegou aqui batendo folha, jogando encosto tudo fora e trazendo revelações que eu mesma nem sabia. Eu amei”, contou a artista na coletiva.

A cantora também afirma que “até aqueles que não acreditam, os mais céticos, vão se atrair pelo programa. A Márcia tem esse jeito fácil e divertido de falar e falar desse mundo invisível que é real. Ela vai conquistar muita gente que irá assistir mesmo sem acreditar”, pontua.

Duda Reis, Luísa Mell e Maurício Meirelles também participam do programa

Com 12 episódios, o programa traz visitas da sensitiva às casas de Luísa Mell, Luciana Gimenez, Duda Reis, Maurício Meirelles, Johnny Hooker, entre outros. Junto aos artistas, Márcia revelou traumas de infância, deu alertas sobre relacionamentos amorosos e tirou encostos dos locais.

“O Mapa das Estrelas é um programa nunca visto, com uma mulher que tem um pouco mais de alegria, não tão quadrada, que levará a vocês uma astrologia e numerologia perfeita e o lado invisível da vida de cada celebridade. Vai ter a sensitiva sem papas na língua, a astróloga de maneira profunda. É divertido, vai mexer com a cabeça de vocês, tenho certeza!”, garante Márcia na coletiva de lançamento do programa.

A sensitiva diz não ter um episódio preferido e afirma estar “apaixonada” por todos os convidados. “Todos me receberam com muito amor, mesmo que com o pé atrás no início por ter um medo. Mas depois todos queriam saber mais e mais da vida, do que viria. Quem tem dúvida sobre astrologia com esse programa vai passar a amar”, afirma.

