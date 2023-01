STJD suspende o Campeonato Mineiro por problema no acesso do Módulo II

PM Paulo Martins*

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou na tarde desta sexta-feira (13/01) pela suspensão da edição de 2023 do Campeonato Mineiro. Uma irregularidade na documentação do Ipatinga, promovido em campo do Módulo II para o Módulo I deste ano, motivou a interrupção da disputa programada para o próximo dia 21. A informação é da Rádio Itatiaia.

A suspensão se dará até a resolução do processo em questão, de encargo do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) ou outra ordem do órgão supremo. Na segunda divisão de 2022, o campeão mineiro de 2005 se classificou para o hexagonal final no quinto lugar da primeira fase e ascendeu junto do campeão, Democrata de Sete Lagoas, um ponto à frente do Betim, líder da etapa inicial e reclamante da ação.

O clube da Grande Belo Horizonte se queixa de irregularidades nos termos do Ipatinga no último Módulo II e com isso, solicitou ação em caráter de urgência para que a corte suspendesse o torneio a tempo do julgamento. O rival ascendido tem estreia marcada para o dia 22/01, às 16h, contra o Villa Nova, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.



Atlético-MG e Cruzeiro entrariam em campo um dia antes. O Galo receberia a Caldense no Mineirão, às 16h30, enquanto a Raposa visitaria a Patrocinense no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, às 19h. O América tem partida marcada para o próximo dia 22, em Pouso Alegre, contra o time homônimo à cidade, no Estádio Manduzão, às 18h30.

