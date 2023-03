Ator de Harry Potter vai ser pai pela primeira vez, diz jornal

Od Observatório dos Famosos

Daniel Radcliffe, ator que deu vida durante muitos anos ao bruxinho Harry Potter nos cinemas, vai ser pai pela primeira vez, afirma um jornal inglês.

A namorada Erin Darke estaria grávida, segundo o The Sun. A assessoria de imprensa do astro internacional acabou confirmando a informação.

"Daniel está tão animado por ser pai. Seu relacionamento com Erin é realmente especial e todos acham que serão pais incríveis", diz o comunicado.

O tabloide inglês afirma que Daniel e Erin se conheceram nos bastidores de um filme que estavam trabalhando juntos, quando se apaixonaram.

