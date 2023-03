Morre o cantor e humorista Juca Chaves, aos 84 anos, em Salvador

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Morreu, na noite deste sábado (25/3), o cantor, compositor e humorista Juca Chaves, aos 84 anos, em Salvador. Ele estava internado há 15 dias no Hospital São Rafael com problemas respiratórios. Segundo o Bahia Econômica, o óbito foi confirmado às 22h30.

Conhecido como “Menestrel Maldito”, Juca Chaves é um ícone da cultura brasileira, com grande e inspiradora trajetória. Conquistou o coração do público com o humor inteligente e irreverente, músicas engajadas e ativismo social, tornando-se referência para diversas gerações de artistas e militantes.

Crítico feroz da ditadura militar, fez obras como Por Quem Sonha Ana Maria? e Cúmplice.

Jurandyr Czaczkes Chaves nasceu em 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro e era filho de Clarita e de um austríaco, naturalizado brasileiro, que montou a primeira fábrica de plásticos no Brasil.

Ele deixa a esposa, Yara, com quem estava casado desde 1975, e as duas filhas adotivas, Maria Morena e Maria Clara.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.