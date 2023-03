Lollapalooza Brasil: Drake cancela show de última hora; entenda o motivo

NW Natasha Werneck

Se o público brasileiro temia que Drake impedisse a transmissão na TV do seu show no Lollapalooza Brasil, neste domingo (26/3), o rapper sequer virá ao festival. De última hora, o cantor enviou um comunicado à organização do evento cancelando sua apresentação e gerou grande revolta, já que ele seria o headliner (apresentação principal) do último dia no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Em nota, o próprio Lollapalooza divulgou uma mensagem do cantor e explicou o motivo do cancelamento. “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para realização do show do Lollapalooza, em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas”, diz.



Nas redes sociais, o público não engoliu a história divulgada e se revoltou com o artista. Confira as reações:

Ahhhh ce jura? com a grana e tempo de carreira que o drake tem e não deu MESMO para substituir membros da produção? Coragem de soltar uma nota dessas. Falta de respeito da porra! pic.twitter.com/yICWg7G4PE — Foquinha (@foquinha) March 26, 2023

O tanto de artista bom que o lolla desperdiça que gostam do Brasil pra chamar esse drake que claramente odeia aqui e não faz questão nenhuma de se apresentar p público daquipic.twitter.com/C3xIgL7BJn — melissa (@megrassmann) March 26, 2023

juro, se o drake cancelou mesmo esse show dele no lollapalooza, tem que ser muito otário pra ser brasileiro e continuar sendo fã desse escroto, primeiro a transmissão e agora isso?



pic.twitter.com/t1vZyJGvAa — ighu (@ighorsoliveira) March 26, 2023

entao quer dizer que o drake, o maior arrombado que existe, agiu de novo como um arrombado?? estou surpreso — cauezão (@cauemoura) March 26, 2023

Aproximadamente 20 Milhões de reais de Cachê e o Drake foi incompetente de não conseguir ter produção e tecnico de som pra cumprir suas responsabilidades contratuais. Falta de respeito, profissionalismo, ética e respeito com o público, mercado e o organização. Um lixo! — Evandro (@fiotioficial) March 26, 2023

Drake fez shows de menos de uma hora de duração nas últimas edições do Chile e da Argentina do Lollapalooza e ainda proibiu a transmissão na televisão, o que já indicava um mau sinal para os brasileiros.



No Rock in Rio de 2019, estreia do rapper - um dos artistas mais populares da música ao redor do mundo na última década - no Brasil, ele cantou por mais de uma hora, apesar da chuva torrencial naquele dia. Na época, ele também foi criticado por cancelar a transmissão do show e algumas atitudes polêmicas, como não atender os fãs no aeroporto e demitir um engenheiro de luz horas antes da apresentação.



Reembolso

Devido ao cancelamento, a organização disponibilizará a opção de reembolso do ingresso para este domingo.

"Disponibilizaremos por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26/03 a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento, ou solicitar o reembolso do valor do ingresso. Para fazer jus ao reembolso, o ingresso das modalidades acima indicadas não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia 26/03."

Substituto

Como atração substituta, o festival escalou o DJ norte-americano Skrillex para o último show do evento, no palco Budweiser.

Esta não é a primeira vez do DJ no Lollapalooza: ele esteve no festival em 2015.

