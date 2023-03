Horas antes de cancelar show no Lollapalooza Brasil, Drake foi visto em balada nos EUA

AE Agência Estado

Drake, principal atração do último dia de shows no Lollapalooza Brasil em 2023, cancelou sua apresentação em cima da hora, na manhã deste domingo, 26. Algumas imagens que circulam em redes sociais mostrando o cantor em uma festa realizada em Miami, nos Estados Unidos, na noite de sábado, porém, têm gerado críticas de fãs nas redes sociais.

O vídeo foi publicado no perfil de Instagram @bigforeign3.5 por volta das 8 horas da manhã deste domingo, pouco antes do anúncio do cancelamento do show pela organização do Lollapalooza Brasil. Nele, é possível ver Drake conversando com 50 Cent em uma boate na região de Miami.

A versão oficial para o cancelamento diz o seguinte: "Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas."

Drake se apresentou no Lollapalooza do Chile e da Argentina na semana passada, quando foi criticado pela duração de seus shows, de apenas 45 minutos - os quais ele proibiu a transmissão pela TV e streaming.

Algo parecido ocorreu no Rock In Rio de 2019, quando o rapper vetou a exibição de sua apresentação.

Para seu lugar, o Lollapalooza Brasil anunciou a presença do DJ Skrillex.

