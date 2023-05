Jojo Todynho reage às críticas sobre vida fitness após perder 20kg

Od Observatório dos Famosos

Jojo Todynho está servindo exemplo de foco e disciplina quando o assunto é manter uma rotina saudável, mesmo diante dos estudos na faculdade de Direito. A cantora já perdeu mais de 20kg desde que iniciou a vida fitness, mas ainda assim recebe uma enxurrada de críticas.

Em entrevista à revista Quem, a artista afirmou que não existe mistério para conseguir equilibrar a correria no dia dia. "Tem que caber. É uma questão de organizar os horários e agenda. O que fica espremido é o fim de semana, mas eu sempre dou um jeitinho de me divertir com os amigos", disse.

Sobre as críticas, Jojo Todynho foi sincera: "As críticas sempre existiram na minha vida e eu aprendi que tenho a escolha de não assimilar nada que não me acrescenta. O lado positivo é de mostrar que quando você quer correr atrás do seu prejuízo, basta ter força de vontade que você consegue", explicou.

"Sempre dá pra melhorar, em qualquer área da nossa vida. Gosto de mostrar também que estou cercada de profissionais competentes. Não dá pra tirar dieta da internet, por exemplo", ressaltou Jojo Todynho. Doutoranda em Direito, ela ainda vibrou com a atual fase acadêmica: "Estou animadíssima! Não tem nada ruim, só um futuro brilhante me esperando lá na frente!", torceu.

