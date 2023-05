Od Observatório dos Famosos

(crédito: Divulgação)

O show do cantor Belo, na Concha Acústica do TCA, em Salvador, neste domingo (21/5), esgotou os ingressos e acumulou problemas. Segundo o site Bahia Notícias, houve confusão generalizada de quem precisou esperar mais tempo para ter o ingresso verificado e só assim ter o local liberado. Muitos não tiveram paciência de esperar e simplesmente pularam as catracas.

Nem a chuva intensa na capital baiana foi capaz de espantar os fãs do cantor. O artista se encontra em turnê com o espetáculo Belo In Concert, uma versão intimista dos maiores sucessos dele, quando era do grupo de pagode Soweto e na carreira solo também.

Mais cedo, a esposa do cantor, Gracyanne Barbosa, postou vídeos de fio-dental em plena praia, chamando atenção com o bumbum enorme e o corpo extremamente malhado.

Belo lançou o single Resistência, em parceria com Caio Prado e o rapper Renegado na última semana.

Após confusão, fãs entram sem verificar ingresso em show esgotado de Belo na Concha Acústica

Erem Carla / Bahia Notícias pic.twitter.com/RNV7IlpGTA — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) May 21, 2023

O post Show de Belo em Salvador é marcado por confusão generalizada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.