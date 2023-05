Vini Jr: 11 vezes em que o atleta brasileiro sofreu ataques na Espanha

Td Talita de Souza

O ataque racista sofrido por Vini Jr., durante a partida entre Real Madrid e Valencia, neste domingo (22/5), mobilizou redes sociais, entidades e figuras emblemáticas do futebol de todo o mundo. Por longos oito minutos, os espanhóis e torcedores de futebol, que acompanham o campeonato promovido pela La Liga, viram uma estrela do campo apontar os ofensores, chorar e reagir contra o violento cântico racista entoado pela torcida do Valencia, que o chamava de “macaco” enquanto o jogo estava paralisado.

O episódio causou muita indignação e foi considerado a gota d’água, já que o jogador foi alvo de ataques do mesmo teor diversas outras vezes. "Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga,” pontuou o jogador.

As notícias esportivas confirmam a fala de Vini. Não cabem numa mão, nem em duas, as vezes em que ele foi alvo de discriminação racial. Foram pelo menos 11 vezes em que o atacante foi oprimido por comentários racistas sobre a cor de sua pele.

Desde 2021

Desde outubro de 2021, o atacante é vítima de ofensas racistas na Espanha. A frequência tem sido cada vez maior: naquele ano foram dois ataques; em 2022, três; este ano já são seis casos racistas.

Os ataques foram feitos não só em estádios, mas também durante transmissões televisivas. Os agressores chegaram a “enforcar” um boneco negro com o número que Vini Jr. usa em campo, em uma ponte de Madrid. A escala progressiva de ocorrência mostra que o atleta enfrenta mais do que um episódio isolado e de “algumas pessoas”. Por essa incidência, Vini Jr. cobra penalidades maiores da La Liga, que comanda o Campeonato Espanhol.

No Brasil, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou sanções aos times por casos de racismo e homofobia durante as partidas do Campeonato Brasileiro. Entre as sanções estão advertência, pagamento de multa de até R$ 500 mil, bloqueio de registro ou transferência de jogadores e perda de pontos na competição.

Relembre o que aconteceu em cada episódio:

1º) 24 de outubro de 2021 - Barcelona x Real Madrid

Na primeira vez que o atacante foi vítima de ofensas racistas na Espanha, o brasileiro atuava no clássico Real x Barcelona, no estádio do adversário. Um torcedor ofendeu Vini Jr e o caso foi denunciado ao Ministério Público espanhol, mas foi arquivado porque o órgão afirmou não conseguir identificar o agressor. Na ocasião, Vini Jr demorou sete dias para falar sobre o ocorrido. Quando o fez, disse que não costuma dar importância “a estas coisas”, mas que o agressor “merecia um castigo severo, para não repetirem”.

2º) 14 de março de 2022 - Mallorca 0 x 3 Real Madrid



Vini Jr. foi xingado pela torcida após marcar um dos gols da partida. O caso, mais uma vez, foi denunciado às autoridades, que arquivaram a ação por não constatarem crime de ódio. Meses depois do ocorrido, Antonio Raillo, capitão do Mallorca, disse que Vini Jr. provoca a torcida e “quando é chamado de provocador, ele usa o coringa do racismo”.

3º) 15 de setembro de 2022 - “Macaquice”

O agente de futebol Pedro Bravo proferiu um comentário racista contra Vini Jr. ao criticar as danças feitas pelo jogador nas comemorações de gols. Em um programa de futebol na TV espanhola, o homem disse que o atleta precisava “deixar de fazer macaquice”.

“Dizem que a felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro, vitorioso na Europa incomoda muito mais,” comentou Vini.

O caso teve grande repercussão e deu origem ao movimento “Baila, Vini”, com apoio de outros jogadores e torcedores que usaram as redes sociais para apoiar a expressão do atleta ao comemorar os pontos na partida.

4º) 18 de setembro de 2022 - Atlético Madrid x Real Madrid

Os torcedores do Atlético foram gravados fora do estádio, antes da partida, enquanto entoavam um cântico racista que chamava Vini Jr. de “macaco”, próximo aos torcedores do Real. Mais uma vez, o caso foi denunciado às autoridades espanholas, que arquivaram o caso, outra vez. A justificativa foi de que as provocações ocorreram dentro da normalidade do contexto de um jogo de futebol e que as ofensas racistas duraram “apenas alguns segundos”.

5ª) 30 de dezembro de 2022 - Real Valladolid x Real Madrid

Ao ser substituído aos 42 minutos do segundo tempo, Vini foi alvo não só de xingamentos racistas como também de objetos jogados pela torcida do time rival. Alguns torcedores chegaram a imitar sons de macacos.

Na ocasião, Vini Jr direcionou a insatisfação, pela primeira vez, para a La Liga. “Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a La Liga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid,” desabafou nas redes sociais.

6º) 26 de janeiro de 2023 - véspera de Real Madrid x Atlético Madrid

Um dia antes de Real x Atlético entrarem em campo, os torcedores do Atlético penduraram um boneco vestido com a camisa de Vini Jr em uma ponte, em uma cena que simulou um enforcamento do atleta brasileiro.

7º) 5 de fevereiro de 2023 - Mallorca x Real Madrid



A partida contra o Mallorca não foi fácil para Vini Jr.: o atleta sofreu 10 faltas ao longo do jogo e foi ofendido por um torcedor do time adversário, que gritava “macaco” de maneira incessante.

O homem foi identificado e banido dos jogos do Mallorca por 12 meses. Ele também enfrenta processo das autoridades espanholas por já ter protagonizado um episódio racista contra outro jogador.

8º) 18 de fevereiro de 2023 - Osasuna x Real Madrid

Treze dias depois do último ataque racista, Vini Jr. voltou a ser ofendido em uma partida contra o Osasuna. Ele foi alvo de xingamentos racistas, como “puto negro” e foi atacado até mesmo durante o minuto de silêncio feito em memória das vítimas dos terremotos na Turquia e na Síria.

9º) 5 de março de 2023 - Betis x Real Madrid

O ataque foi feito quando Vinicius cobrou um escanteio. Os torcedores do Real Betis chamaram o atacante de “macaco”. A La Liga disse ter encaminhado o caso às autoridades espanholas.

10º) 19 de março de 2023 - Barcelona x Real

Mais uma vez, os torcedores do Barcelona foram denunciados por xingamentos racistas contra Vini Jr. A La Liga disse que houve “um intolerável comportamento racista” e que reportou os insultos à Corte de Instrução de Barcelona.

11º) 21 de maio de 2023 - Valencia x Real Madrid

Aos 24 minutos do segundo tempo da partida, do Real Madrid contra o Valencia, neste domingo (21/5), o atacante foi interrompido em uma jogada em direção ao gol, com a invasão de uma segunda bola em campo. Vini e outros torcedores do Real Madrid reclamaram da interrupção e os torcedores do Valencia não gostaram da reclamação. Responderam chamando Vini Jr de “macaco”.

O brasileiro denunciou os ataques e a partida continuou paralisada por oito minutos. Os torcedores foram advertidos duas vezes pelo sistema de som do estádio, que anunciou a paralisação da partida devido ao mau comportamento da torcida. Os avisos, porém, não foram levados em consideração, os ataques continuaram e Vini passou a discutir com os torcedores.



