Caso Vini Jr: Anielle quer que jogadores do Valencia também sejam punidos

TA Tainá Andrade

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, acredita que todas as pessoas que praticaram o crime de racismo na partida de ontem devem ser punidas, inclusive do time vencedor da partida, o Valencia. Ela alega que o Brasil está aguardando posicionamento oficial do governo espanhol sobre o caso de racismo contra o jogador brasileiro do Real Madrid, Vinicius Júnior.

“Mesmo ontem, o time que ganhou ou não, sendo a pessoa que provocou o racismo, deve ser punido (...) Ontem, entrei em contato com a vice-presidente da Espanha, estamos aguardando posicionamento direto do governo. O Itamaraty já está articulando as próximas reuniões e como vai ser feito. Ambos os países estão em contato”, disse a ministra.

Ela lembrou que dentro do memorando de entendimento, assinado entre as duas nações há duas semanas, o assunto de combate ao racismo foi priorizado em debates com o próprio governo e ministros espanhóis. E reforçou que a discussão é para todo o esporte, não só para o futebol.

“Quando a gente assina um memorando de entendimento entre ambos os países, entre os governos, a gente está pegando todos esses pontos, tem apenas duas semanas que assinamos, mas que a gente tenha (ofereça) acompanhamento psicológico, acompanhamento jurídico para as vítimas e para que a gente cada vez mais se fortaleça nessa relação de países e cuide para que no esporte também não aconteça (casos de racismo)”, ressaltou.

Em âmbito nacional, a ministra disse que tem sido desenvolvido um Programa Nacional de Combate ao Racismo no esporte. “Não só no futebol, você sabe que eu sou do vôlei e a gente tem visto inúmeros casos de racismo. A gente está construindo, passo a passo estamos construindo isso para que, concretamente, a gente possa em todas as ligas do país, a começar pela nossa CBF, para que a gente possa estabelecer e tentar partes concretas de combate a isso”, garantiu.

