Fã de Gusttavo Lima vende animal para ir a show e é surpreendida pelo cantor

Gusttavo Lima - (crédito: Reprodução/Instagram)

Viralizou neste final de semana, um vídeo de um show do Gusttavo Lima, em que um fã contou ao artista que precisou vender alguns animais para conseguir o valor do ingresso. O cantor ficou sensibilizado com a história e surpreendeu o público com atitude.

Na plateia, um moço contou para Gusttavo Lima que precisou vender 10 galinhas caipiras para conseguir o valor total do ingresso e estar presente no show. Sensibilizado, o cantor conversou com a fã e prometeu tirar foto após a apresentação.

"A pessoa que vende 10 frangos caipiras para ir ao show, tem que dar valor", disse o sertanejo, pedindo para que os seguranças levassem a pessoa até o palco com ele. Nas redes sociais, o público elogiou a atitude de Gusttavo Lima.

"Até que valeu a pena vender as galinhas"; "Ele é super humilde com os fãs"; "O valor de um fã é impagável. Sem fã, não tem sucesso! Valorizem os fãs", foram alguns dos comentários sobre o momento.

