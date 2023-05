Pocah quebra o silêncio sobre suposta crise no noivado

Od Observatório dos Famosos

Pocah abriu o coração sobre o noivado com Ronan Souza. A cantora e o influenciador digital, que estão juntos desde 2018, já estão mais que certos do casamento, apesar que ainda não existe data definida para a cerimônia.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a também apresentadora explicou o motivo de não utilizar alianças, e em virtude do fato, levantar rumores de uma possível crise na relação com o ex-namorado de Anitta.

"Eu já me considero casada! Moramos juntos há um tempo. Eu inclusive usava aliança. Algumas vezes, ao responder mensagens do Instagram, vejo algumas pessoas curiosas sobre meu relacionamento. Meu marido não é exposto ali. Aparece de vez em quando", disse Pocah, que explicou a razão de não utilizar a joia que tradicionalmente oficializa o status de relacionamento.

"Muita gente pergunta por que eu não uso aliança. E é porque teve um dia que fiz um ensaio fotográfico, tirei para não aparecer nas fotos e nunca mais botei. Nem sei onde pus (risos). O importante é que Ronan está sempre aqui comigo. Minha relação não é da internet", pontuou a cantora e ex-BBB.

