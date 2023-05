Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram Viih Tube)

Viih Tube usou suas redes sociais nesta segunda-feira(22), para fazer um desabafo sobre os desafios da sua primeira gravidez. A influenciadora se tornou mãe da pequena Lua, fruto do seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Através do Instagram, Viih fez um relato emocionante sobre os momentos de desespero ao longo da sua gestação.

"Foi um turbilhão de emoções. Sentia muita culpa, sentimentos confusos, pensamentos negativos, medos e preocupações em excesso. Eu estava exausta, com sono em excesso. O cansaço era tanto que mal conseguia raciocinar. Sentia vontade de chorar por qualquer coisa e a havia uma pressão enorme sobre mim", disse ela.

E continuou: "O tempo passa rápido, então é importante aproveitar cada minuto. Minha filha está crescendo tão rápido. Os últimos 15 dias foram incríveis, pude entender melhor a rotina dela e descobrir os momentos em que ela prefere dormir. Aos poucos, as coisas vão se tornando mais fáceis. Ela já sorri mais, me acompanha com os olhos e segura meu peito com apenas um mês de vida. É uma experiência maravilhosa", contou.

Reprodução/Instagram

O post Viih Tube desabafa sobre momentos desesperadores da maternidade: "Muita culpa" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.