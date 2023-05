Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram)

Bruna Griphao, atriz, concedeu entrevista para a jornalista Mariana Arrudas, da Caras Brasil, e confessou que recebeu muito carinho dos fãs quando saiu do BBB, mas muitos puxões de orelha com falas e comportamentos problemáticos no reality.

"Recebi broncas e puxões de orelha"

"Sair do BBB e entender o mundo aqui fora é um processo demorado, eu ainda estou nele. Ainda estou absorvendo as coisas. Mas, no geral, tem sido muito positivo, recebi muito carinho e amor, óbvio que também recebi broncas e puxões de orelha", desabafou.

Recentemente, a atriz e seu ex-colega de confinamento Gabriel Santana foram vistos em clima de maior intimidade na festa de Marvvila e causaram alvoroço na web.

Apesar de atriz, Bruna Griphao tem se aventurado no mundo da música e lançou o single Queimar, que anda em execução nas plataformas digitais.

O post ""Recebi broncas e puxões de orelha," dispara Bruna Griphao pós-BBB" foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Esportes Denver Nuggets varre Los Angeles Lakers e é finalista inédito da NBA

Denver Nuggets varre Los Angeles Lakers e é finalista inédito da NBA Ciência e Saúde Ninhada com ovos de 80 milhões de anos é encontrada em rodovia de Minas Gerais

Ninhada com ovos de 80 milhões de anos é encontrada em rodovia de Minas Gerais Blogs Redirect Diretor-presidente do IPEDF destaca importância de dados confiáveis para projetos do governo - CB Poder |

Diretor-presidente do IPEDF destaca importância de dados confiáveis para projetos do governo - CB Poder | Mundo As impressionantes imagens da erupção do vulcão que deixa México em alerta

As impressionantes imagens da erupção do vulcão que deixa México em alerta Mundo Espanha não dá conta de punir racistas, diz presidente de conselho do governo espanhol

Espanha não dá conta de punir racistas, diz presidente de conselho do governo espanhol Cidades DF Crianças de 4 e 8 anos são assassinadas; pai é principal suspeito

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.