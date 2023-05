Jeff Bezos está noivo da apresentadora Lauren Sánchez, diz site

AE Agência Estado

(crédito: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jeff Bezos, fundador da Amazon, e a apresentadora Lauren Sánchez estão noivos. De acordo com fonte da revista People, o casal decidiu oficializar a união após quatro anos de relacionamento.

Os rumores de noivado começaram na última semana, quando o casal viajava pelo sul da França. A apresentadora chegou a ser vista com um suposto anel de noivado durante um passeio em um iate.

O bilionário de 59 anos e a jornalista de 53 tornaram o namoro público em janeiro de 2019, pouco tempo após Bezos anunciar o divórcio de MacKenzie Scott, com quem foi casado por 25 anos e tem quatro filhos.

Na época, Lauren também estava se separando do então marido há 13 anos, Patrick Whitesell, com quem teve dois filhos. Ela também é mãe de um menino, fruto do relacionamento com o ex-jogador de futebol americano Tony Gonzalez.

Com a conclusão dos divórcios, o casal passou a fazer mais aparições públicas em eventos, férias em família e até declarações nas redes sociais. Em janeiro deste ano, Lauren publicou uma mensagem de aniversário para Bezos e o chamou de "o homem dos meus sonhos".

A jornalista também faz parte da Bezos Earth Fund, iniciativa fundada pelo bilionário para lutar contra as mudanças climáticas. No final de 2022, eles chegaram a dar uma entrevista em conjunto à CNN americana. Na ocasião, Bezos disse que doaria US$ 124 bilhões para causas climáticas.

