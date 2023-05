Homem é preso por posse de pornografia infantil em operação conjunta

DD Darcianne Diogo CS Carlos Silva*

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (23/5), uma operação de combate ao compartilhamento e armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Oratorios (MG). “A ação culminou na prisão em flagrante de cibercriminoso — um homem de 27 anos — que armazenava conteúdo ilícito”, relatou o delegado Tell Marzal, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), responsável pela operação. Veja o momento em que o criminoso chega à delegacia:

Foram encontrados cerca de 300 arquivos relacionados a crianças. Uma das vítimas do DF tinha apenas 9 anos. Há também indícios da possibilidade de participação de outras pessoas na produção dos materiais. Os equipamentos do suspeito foram encaminhados ao Instituto de Criminalística da PCDF para análise pericial.

Segundo Marzal, o homem responderá por armazenamento e disponibilização de pornografia infantojuvenil, previsto nos artigos 241- A e B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “A pena pode chegar a até 10 anos de prisão”, explicou.



