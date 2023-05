Gerard Piqué está procurando casa perto da nova mansão de Shakira

Od Observatório dos Famosos

Gerard Pique está procurando uma casa no bairro de Shakira, em Miami, para que ele possa passar o máximo de tempo possível com seus filhos.

O meio de comunicação espanhol El Confidencial afirmou que o ex-jogador do Barcelona está procurando um apartamento na Flórida antes das férias de verão de seus filhos, Sasha e Milan.

Pelo acordo entre o atleta e a cantora, os filhos devem passar 70% das férias com o pai.

Mesmo que seus planos para as férias não se confirmem, sua busca por apartamento indica que ele está disposto a passar mais tempo nos Estados Unidos. No entanto, outros relatos afirmam que Gerard pode levar seus filhos de volta a Barcelona nas férias, onde atualmente ele vive com Clara.

No ano passado, em junho, Shakira e Gerard chocaram seus fãs ao revelar que estão se separando após um relacionamento de 12 anos sem revelar o motivo por trás de sua separação.

Após a separação, a dupla se envolveu em uma suposta briga judicial sobre a custódia de seus filhos, já que Shakira queria deixar a Espanha, enquanto Gerard queria que seus filhos ficassem no país. Por fim, ele desistiu e a colombiana conseguiu a guarda dos herdeiros.

*Com colaboração Louise Figueiredo

