Beyoncé escala Spotify Global após lançar remix surpresa com Kendrick Lamar

Beyoncé lançou o remix de America Has a Problem, faixa que integra seu sétimo álbum de estúdio, Renaissance (2022), na noite da última sexta-feira (19). Nesta nova versão, a artista norte-americana trouxe o rapper Kendrick Lamar nos vocais.

Embora tendo sido lançado de surpresa, o remix está em crescimento nas plataformas digitais. No Spotify Global, a música conquistou sua melhor posição desde o lançamento, ocupando a 43ª posição entre as 50 mais reproduzidas no mundo ao longo das últimas 24 horas, nesta terça-feira (23), com mais de 1,9 milhão de execuções.

No remix de America Has a Problem, Kendrick Lamar inicia a música com seus versos rápidos, onde se declara membro honorário da colmeia, como é chamado o fã-clube de Beyoncé, e ainda falou sobre inteligência artificial.

Curiosamente, essa não é a primeira vez que Beyoncé e Kendrick Lamar se reúnem numa música. Em 2016, a Queen B! e o rapper impactaram com Freedom, uma das faixas mais aclamadas do Lemonade. Em 2019, eles se uniram novamente em Nile, do álbum The Lion King: The Gift.

