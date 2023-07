TikTok lança serviço de streaming de música para desafiar Spotify

RP Raphaela Peixoto*

A ByteDance, empresa responsável pelo TikTok, lançou nesta quinta-feira (6/7), um serviço de streaming de música. A priori, o TikTok Music, como foi denominado, está disponível apenas Brasil e na Indonésia. O aplicativo será pago e sem anúncios.

"Estamos animados com as oportunidades que o TikTok Music oferece tanto para fãs de música como para artistas, além de seu grande potencial de gerar valor para a indústria musical", afirma Ole Obermann, Líder Global de Desenvolvimento de Negócios Musicais na ByteDance, no site da empresa.



O app de música permite ouvir músicas completas offline, criar playlists, encontrar músicas com identificadores de letras, compartilhar músicas com outras pessoas e ouvir hits que estão viralizando no próprio TikTok. O valor da assinatura varia entre R$ 16,90, na versão individual, e R$ 26,90 pelo plano família. Já o pacote anual custa R$ 159,90. Estudantes pagam metade.

Paralelamente ao lançamento do TikTok Music, a ByteDance confirmou que o Resso, outro serviço de streaming musical da empresa, deixará deixará de operar no Brasil e na Indonésia no dia 5 de setembro de 2023. Segundo a ByteDance, "usuários de Resso podem migrar as informações de suas contas para o TikTok Music com apenas um clique e todos os novos usuários do TikTok Music poderão desfrutar de um primeiro mês gratuito para testar a nova plataforma de streaming musical".

