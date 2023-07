Regiane Alves relembra beijo lésbico cortado em ‘Vai na Fé’: "Frustrada"

Od Observatório dos Famosos

Regiane Alves, atriz, concedeu entrevista à CARAS Brasil e não escondeu o clima de descontentamento após ter inúmeras cenas de beijo lésbico cortadas em Vai na Fé, novela da Globo. Na trama, ela interpreta a ex-modelo Clara.



"Fiquei frustrada"

"A gente gravou vários beijos que tinham sido cortados, estávamos quase desistindo. Fiquei frustrada? Claro que fiquei. Mas eu dei a volta por cima. Represento uma comunidade, devo muito a eles. Foi feito um movimento dos fãs, dos sites. Um dia, nos disseram para gravar de novo, a cena estava roteirizada. Tinha muita gente no estúdio para acompanhar, parecia a final da Copa do Mundo. Gerou expectativa. A Pri é uma ótima parceira de cena, ela é precisa, é dedicada. Queremos sempre fazer de forma orgânica, foi uma cena muito delicada. Foi uma vitória quando foi ao ar. Não tem como fingir que não existe. Sempre explico para os meus filhos que precisamos respeitar. Os meios de comunicação deveriam, por obrigação, representar o brasileiro. Vai na Fé tem protagonistas negros. Isso é um avanço, temos que naturalizar", desabafou.

No ar também em Mulheres Apaixonadas, Regiane Alves comentou sobre a vilã Dóris, outro sucesso em sua carreira, em que maltratava os avós.

"E você acha que eu recebia o texto como? [risos]. Chorava lendo, às vezes antes de gravar!! Mas no ‘ação’ o profissional toma de conta", desabafou.

