Renato Barbieri inicia gravações de novo longa no Externa Club

O premiado diretor Renato Barbieri inicia as gravações do novo longa-metragem A África dentro da gente neste sábado (8/7), a partir das 22h30, no Externa Club em Brasília. O documentário conta com imagens da festa eletrônica Ether, com comando de Valentina Luz e outros DJ s como Anachuri e Miszraim.

O objetivo do diretor é captar o movimento, a manifestação do corpo livre e o resgate do "corpo sentimento” durante a experimentação musical. O filme terá gravações em São Paulo, Salvador, São Luís e Salvador, Senegal, Mali e Nigéria. O longa é baseado na experiência científica de que a África é o berço da humanidade.

O documentário visa despertar uma sensibilidade conectada com a visão africana sobre a vida. Além disso, a produção se propõe a investigar a ascendência africana por meio de situações pessoais, com diálogos com pensadores e pensadoras da África e do Brasil e lugares emblemáticos. Renato diz que ter Valentina Luz, mulher preta e trans, traz uma representatividade internacional. “Ter uma estrela como a Valentina Luz, uma mulher trans, preta e com representatividade internacional, no comando de uma festa eletrônica em Brasília, onde vamos falar do 'corpo-sentimento', a partir da visão da filosofia milenar africana e do afrofuturismo, é de uma grande alegria cinematográfica”, aponta.

