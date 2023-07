Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (9/7)

CB Correio Braziliense

Teus desejos realizados

Data estelar: Mercúrio e Netuno em trígono



Se o gênio da lâmpada surgisse diante de ti e te outorgasse a realização mágica de três desejos, é certo que te precipitarias na direção dos anseios clássicos de nossa humanidade, riqueza, poder e beleza eterna, mas, da mesma forma com que a inteligência artificial requer que formules perfeitamente tua pergunta para te outorgar a resposta adequada, assim mesmo ocorre com teus desejos, se esses não forem bem formulados, inevitavelmente se transformarão em maldições.

Quando desejares, te debruça sobre teus desejos para os formular com exatidão, ciente de que nenhuma realização é uma fotografia estática, mas um caminho cheio de circunstâncias que podem agregar algo positivo ao processo, ou também inserir desgraças não previstas, por pura precipitação e ignorância de tudo que a vida envolve.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seria interessante você encontrar uma maneira de registrar o bem-estar experimentado, porque isso facilitará a comunicação futura com as pessoas de seu interesse. O bem-estar é como o sonho, pode ser esquecido. Melhor não.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Use as palavras mais lindas quando falar com as pessoas do seu cotidiano, mas sem que isso pareça forçado, apenas como uma expressão de carinho pela convivência, um gesto de aproximação no meio de um mundo árido.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ou a sorte se lança sozinha, ou sua alma faz algum gesto que lance a sorte intencionalmente. Este é o dilema que sua alma precisa resolver, sem, no entanto, perder tempo demais refletindo. É preciso agir.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure abrir seu coração e conversar sobre os assuntos que mais tocam seu coração, mas cuide para o fazer com as pessoas certas, porque as erradas se aproveitariam da situação e criariam intrigas que sua alma não quer.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No silêncio de seu coração, quando você coloca a cabeça no travesseiro e não há ninguém para perturbar seus pensamentos, é quando sua alma consegue sintonizar os sonhos mais lindos. Tenha esses sempre em mente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para que aconteçam os encontros que a vida oferece através das coincidências, é preciso sair de casa, porque se a sua alma fica entocada sem fazer contato com ninguém, a vida não tem como lhe apresentar nada. Melhor não.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Neste mundo que anda de ponta-cabeça e com as pessoas angustiadas, qualquer coisa que você fizer para mitigar esse estado de coisas agregará harmonia e bem-estar, nem que seja por um instante, mas que será muito valioso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Dizem que a perfeição não existe e nem estaria disponível ao ser humano, mas não há nada mais longe da verdade do que essa afirmação, porque agora, por exemplo, você tem chances de viver um momento perfeito. Desfrute.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez não seja possível encontrar a brecha por onde sua alma expressar os sentimentos que a invadiram, porque as pessoas não estariam disponíveis a tanto e, pior ainda, desvalorizariam o que para você é muito valioso.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite gastar tempo demais em dilemas diante da oportunidade de expressar seus sentimentos, pois, neste momento vale mais a pena você se manifestar do que silenciar e depois os sentimentos virarem ressentimentos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É impossível prever tudo e muito mais ainda ter tudo sob controle, porém, há dias em que as coisas fluem com tamanha naturalidade que se torna irrelevante não ter domínio ou não saber o que virá no dia de amanhã.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sofrer não é um destino irrevogável, apenas é o que nossa humanidade alcança a entender da vida e que reproduz de forma inconsciente. Porém, também há vida abundante e interessante para ser experimentada.



