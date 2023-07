Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (10/7)

CB Correio Braziliense

O bem-viver

Data estelar: Marte ingressa em Virgem

Respira a coragem de voar alto e a força para resistir às tentações dos desejos medíocres e banais, respira para te tornar capaz de aspirar às coisas mais nobres e elevadas, e as aplicar na prática com tenacidade e constância, acolhendo em teu coração, com alegria, o convite que a Vida te faz para que tua presença seja em comunhão com sua glória.

Respira fundo e ao espirar te livra das fragilidades, do medo de teus planos não darem certo, te livra da falsa modéstia atrás da qual te escondes para evitar fazer o que está ao teu alcance, e respira também para atrair a Graça da Vida de todas as vidas, que te dá a força para continuar no caminho que aproxima eternamente ao Divino.

Trata com indiferença os perrengues que te açoitam, e segue em frente com a alma orientada pelo bem-viver.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É pouco o que se pode fazer, mas o pouco disponível, se feito com carinho e atenção, sentará uma base sólida para, no futuro, você não ter de repetir estas ações. Foque sua força nas necessidades que devem ser supridas.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça valer seus desejos, mas tenha consciência do custo de realizar esses desejos, porque se você desejar apenas pelo regozijo de ter vantagens sobre outras pessoas, então é provável que você irá perder seu tempo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A paciência acaba porque a alma não aguenta mais ter de pagar o preço das procrastinações do passado, mas se ilude com que, de uma tacada só, poderia solucionar a equação. Perder a paciência, sim, mas seguir em frente.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As coisas firmes que precisam ser ditas hão de encontrar um lugar adequado para acontecer, de modo a que as pessoas não se sintam ofendidas por seus problemas serem expostos publicamente. Tempo e lugar adequados.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As manobras financeiras que você pretende fazer merecem mais reflexão, principalmente essas, que parecem ser tão urgentes. Urgente mesmo é você manter a cabeça no lugar, respirar serenidade e fazer tudo com calma.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É tentador mandar tudo para o espaço, mas depois viria o tempo em que você precisaria juntar todos os pedaços e recompor o cenário todo, e aí, o alívio ganho com chutar o balde não compensaria. Melhor se conter.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há coisas que podem ser feitas, mas que não são desejáveis, enquanto as desejáveis não parecem ter espaço neste momento. É tudo uma questão de estratégia e de fazer alianças com o tempo, sob o qual tudo acontece.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ponha sua força e carisma para trabalhar a favor da concórdia do maior número possível de pessoas, porque todas ganharão unindo forças, só que isso não é algo que acontecerá espontaneamente, precisa ser trabalhado.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quanto mais você fizer agora, mais resultados obterá também, porque este é um momento produtivo e realizador. Combata a preguiça, se esmere nas atividades corriqueiras, se divirta também, e faça o máximo possível.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Lance seus pensamentos ao futuro e receba as visões que farão seu coração arder de vontade de estar lá. Assim começa um novo caminho e se deixa para trás as preocupações corriqueiras. Para frente e para cima.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que seria da vida se a sua alma não fizesse umas apostas de vez em quando? Como é impossível saber tudo e prever todas as consequências, é frequente termos de lidar com a vida como se ela fosse um jogo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As pessoas tomam decisões e essas precisam ser respeitadas, mas se essas decisões contrariarem as suas, então está posto o cenário do conflito inevitável, porque esta não seria uma boa hora para você fazer concessões.



