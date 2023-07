Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (11/7)

CB Correio Braziliense

O que poderia dar errado?

Data estelar: Mercúrio ingressa em Leão



Ninguém sabe o que é a consciência, e mesmo assim somos todos conscientes em diferentes níveis e dimensões de percepção. Ninguém sabe ao certo qual é a verdadeira natureza da Vida, e isso não nos impede de viver. Ninguém se conhece completamente e isso não nos impede de continuar experimentando ser entre o céu e a terra.

A consciência se pergunta quem é ela através de cada pessoa que formula essa questão, a Vida se vive através de nós e de todas as entidades do Universo, sejam essas de magnitudes colossais ou infinitesimais, e nós, por aqui, queremos nos conhecer, porque intuímos haver muito mais do que aparentamos, além de ouvirmos um chamado e nos lançarmos ao futuro com espírito de aventura e confiança.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Satisfazer alguns desejos banais não é pecado, mas dedicar a vida a isso sim. É sempre melhor aspirar às coisas mais nobres e elevadas, mas de vez em quando se pode cair na tentação dos desejos banais e superficiais.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agregue um pouco de dinamismo à sua vida, procure sair de casa para passear sem rumo definido, evite fazer o mesmo roteiro de sempre, porque inovando um pouco que seja, a chance de perceber o mistério da vida aumenta.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A mente pensa demais e pensa sozinha, esse é o estado normal de coisas, mas há dias em que parece pensar mais da conta e dá uma sensação de congestão que não é nada agradável. Respire fundo com serenidade, tudo passa.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo merece negociação, não é hora de você aceitar as propostas sem as revisar direito e negociar preços. Essa dinâmica não tem por destino se recusar a pagar o preço certo, ao contrário, é a própria busca desse.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A mentira é moeda corrente de todos os relacionamentos, é raro que não seja assim, porém, há diversas gradações de mentiras, a maioria delas sendo virtualmente inofensivas, mas há também as de natureza cruel e intencional.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É preciso manter a cabeça no lugar e raciocinar direito sobre tudo que acontece, de modo a não tomar atitudes precipitadas que nada agregariam, a não ser mais confusão. Respire fundo e com serenidade, isso sim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas necessárias não são exatamente as que sua alma preferiria, mas isso não há de se tornar um problema, é melhor lidar com elas da melhor maneira possível, negociando e abrindo espaço para o que é diferente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Divida as tarefas e organize seu tempo da melhor forma possível, porque provavelmente se apresentarão muitas coisas novas que distrairão, num momento em que seria melhor que isso não acontecesse. É por aí.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Fazer a pergunta certa é o passo seguro na direção de receber a resposta correta. Quando a pergunta é bem formulado, leva no seu ventre as diretrizes para que a resposta possa ser satisfatória e orientar devidamente.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os questionamentos íntimos que deixam sua alma insegura não podem nem devem ser deixados de lado, mas enfrentados, em primeiro lugar porque não têm solução imediata, e em segundo lugar porque são questões existenciais.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre as pessoas se manifestam com clareza, e a ambiguidade de suas atitudes deixa sua alma com a pulga atrás da orelha, só que, provavelmente, nada demais nem de menos esteja acontecendo. Só ambiguidade.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É nos detalhes que se constrói a diferença que sua alma quer. Por isso, além de ter sua mente trabalhando para entender o cenário maior em que tudo acontece, preste atenção a cada detalhe que for surgindo.

