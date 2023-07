Esposa de Drauzio Varella está no ar em 'Mulheres Apaixonadas'; saiba quem é

Od Observatório dos Famosos

Drauzio Varella é casado há muito tempo com uma atriz famosa da Globo, que está no ar atualmente na reprise de Mulheres Apaixonadas. Conheça mais sobre Regina Braga, a esposa de um dos médicos mais famosos do Brasil.

Regina Braga foi casada com um diretor de teatro, o Celso Nunes e desse relacionamento teve um filho, o ator Gabriel Braga Nunes, também global.

Regina Braga e Drauzio Varella (foto: Reprodução/Instagram)

Mas, ao se separar, engatou um romance com Drauzio Varella, ainda nos anos 80. O casal assumiu um romance público em 1981, e anos mais tarde, em 2000, decidiram oficializar a união em um casamento civil, no dia 05 de agosto.

Apesar de muitas pessoas não saberem que eles são casados, nas redes sociais, a atriz nunca escondeu o relacionamento, tendo muitas fotos e vídeos ao lado do marido. O último trabalho de Regina Braga na TV foi na novela das 21h, Um Lugar ao Sol. Drauzio tem um site sobre medicina e dúvidas comuns sobre saúde.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.