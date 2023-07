Andressa Urach recebe o filho em boate de entretenimento adulto: ‘Veio se divertir’

Od Observatório dos Famosos

Andressa Urach resolveu voltar a trabalhar em uma boate de entretenimento adulto, e acabou compartilhando nas redes sociais que recebeu a visita do filho, Arthur.

Apesar de ele ter apenas 17 anos, já é emancipado desde os 16. "Olha só quem veio se divertir", escreveu na legenda da foto no Instagram.

Recentemente, Urach falou sobre como andava sua saúde mental, desde que resolveu voltar a trabalhar na casa de festas adultas.

"A princípio, acredito que está tudo bem. Tenho andado bem, nem depressiva, nem triste. Pelo contrário", declarou a modelo.

