Lexa sobre perdoar importunação sexual de MC Guimê: "Conheço ele"

Lexa participou do programa Altas Horas no último final de semana e falou pela primeira vez em público sobre ter perdoado o marido, MC Guimê, após o caso de importunação sexual que aconteceu dentro do Big Brother Brasil. O funkeiro foi expulso do programa e se torno alvo de uma investigação policial.

A cantora explicou sua decisão de ter perdoa Guimê e afirmou que, conhece a índole do marido, o viu jogando muito dentro do reality show e não é um erro que o faz uma pessoa ruim.

"Eu estava fazendo uma festa e quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, me enchi de tranquilizante. Pra ficar bem, eu fiquei completamente atordoada", confessou Lexa, dizendo que não foi tão simples o que passou.

"Eu conheço ele muito bem, sei que ele não estava em si. Lembro que meu amigo desligou a TV, me abraçava. Eu gritava, tive vários ataques. É uma história de amor, carinho e admiração. Preferi lembrar dos momentos bons. Foram oito anos sem ele fazer nada. A gente está sujeito a cometer falhas graves, mas também está sujeito a recomeçar. É o que vale pra mim", encerrou.

