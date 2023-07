Hugh Jackman voltará a interpretar Wolverine em "Deadpool 3"

YR Yasmin Rajab

Hugh Jackman estará de volta nas telinhas do cinema interpretando Wolverine, em Deadpool 3. O ator apareceu vestido com o traje do personagem em uma foto compartilhada nas redes sociais por Ryan Reynolds, que interpreta o mercenário.

O filme está com data marcada para ser lançado em maio de 2024. Produzido por Shawn Levy, Deadpool 3 marca mais uma colaboração entre o produtor e Ryan Reynolds, que já trabalharam juntos em O projeto Adam. Com um currículo extenso, Levy também produziu a super série da Netflix Stranger Things.

Outra novidade é que o longa também marcará o retorno de Jennifer Garner como Elektra. De acordo com a revista The Hollywood Reporter, a atriz interpretará novamente a personagem em Deadpool 3, quase vinte anos depois do lançamento de Demolidor, em que a atriz deu vida à personagem pela primeira vez.



Dois anos após o lançamento do longa, que contou com Ben Aflleck dando vida ao herói cego, a atriz trabalhou no filme solo Elektra, tornando-se uma das primeiras mulheres a estrelar a produção solo de uma personagem dos quadrinhos.

