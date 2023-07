Guta Stresser desabafa sobre crise financeira após demissão da Globo

YR Yasmin Rajab

A atriz Guta Stresser, conhecida por ter interpretado Bebel na série A grande família, está passando por uma crise financeira após ter sido demitida da Globo. Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, 50 anos, revelou que perdeu seu imóvel no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Guta também se separou recentemente do músico André Paixão, com quem compartilhou 15 anos de relacionamento. Além disso, ela lida com a esclerose múltipla. "Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Corro risco de sair daqui sem nada do que paguei. O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego", disse.

A artista afirma que fez algumas inseminações artificiais durante tentativas para engravidar, o que contribuiu para diminuir consideravelmente suas reservas financeiras. "Talvez a minha situação financeira, hoje em dia, seja reflexo do tanto de tratamento que fiz para engravidar. Tentei várias vezes, mas não deu certo, e você não recebe o seu dinheiro de volta", explica a atriz.



As terapias para a esclerose, doença descoberta há três anos, também pioraram a condição financeira. Na entrevista, Guta comentou que os sintomas começaram juntos com os da menopausa, e que não consegue seguir à risca o tratamento prescrito.

"Estou tentando (fazer os tratamentos). Mas isso seria o melhor dos mundos. Quem tem grana está bem de vida, empregado consegue. As pessoas falam em abundância. Que bom que veio para elas. Porque, para mim, a abundância veio e passou que nem um sopro. Já me vi quase na mesma merda, antes de entrar em A grande família. Só que eu não tinha 50 anos, nem esclerose."



