Anitta posa com Kim Kardashian em evento de luxo e encontro viraliza na web

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram Anitta com Kim Kardashian)

A cantora Anitta, que é uma das artistas brasileiras de maior visibilidade internacional da atualidade, posou ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Kim Kardashian na noite do último domingo (9).

Elas marcaram presença na exibição da coleção Alta Joalheria, na série de eventos de luxo da grife Dolce&Gabbana, que aconteceu em Puglia, na Itália.

No Instagram, onde possui mais de 362 milhões de seguidores, Kim publicou fotos do evento, incluindo registros ao lado de Anitta. As duas sentaram juntinhas durante o desfile e também foram vistas batendo papo no local.

O evento de luxo também reuniu outras celebridades como Kerry Washington, Angela Basset, Rosie Huntington-Whiteley, Helen Mirren, Fran Drescher e Kris Jenner.

Você pode escolher 60 mil pessoas ou 60 milhões de Euros em uma única foto. Qual seria sua escolha? Eu gosto de Euros. Anitta e Kim pic.twitter.com/UIBN0M6IwC — Diego L Cabral (@DiegoCabralMkt) July 9, 2023

