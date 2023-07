Margot Robbie e Emma Mackey são irmãs? Entenda relação das atrizes

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram Margot Robbie e Emma Mackey)

Muitos fãs estão ficando confusos quanto o parentesco entre as atrizes Margot Robbie, do filme Barbie e Emma Mackey, estrela da série Sex Education, da Netlflix. Afinal, elas são ou não irmãs?

Segundo a atriz de Barbie, além de serem confundidas como parentes, o público está achando que, Margot e Emma são uma pessoa só. E na verdade, não são parentes e muito menos a mesma pessoa.

Na premier de Barbie, Margot Robbie mostrou-se incomodada com as confusões que estão acontecendo. "Quando chegam e dizem: ‘eu amei você em Sex Education!’, eu apenas digo: ‘muito obrigada'", revelou.

Margot Robbie é australiana e nasceu no dia 2 de julho de 1990. Já Emma, é mais nova do que a atriz de Barbie, nascida na França, no dia 4 de janeiro de 1996.

Vale lembrar que, ambas estão no filme da Barbie, mas Margot é a atriz principal.

