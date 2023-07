Madonna fala pela primeira vez após internação em UTI

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (10/7), Madonna falou pela primeira vez após internação causada por uma infecção bacteriana. A cantora foi hospitalizada em 24 de junho e recebeu alta no dia 29.Em um post no instagram ela agradece o apoio dos fãs e amigos.

"Obrigada por sua energia positiva, orações e palavras de cura e encorajamento", escreveu Madonna na publicação junto uma foto dela. "Senti seu amor. Estou no caminho da recuperação e incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida", completa a cantora.

A artista ainda fala no post que o foco agora é cuidar da saúde e que pretende dar início à turnê Celebration Tour em outubro.



"Agora meu foco é a minha saúde e me fortalecer e, garanto a vocês, estarei de volta assim que puder! O plano atual é remarcar a etapa norte-americana da turnê e começar em outubro na Europa. Não poderia estar mais grata pelo cuidado e apoio de vocês. Com amor, M", escreveu Madonna.

Em janeiro, Madonna anunciou a nova turnê em comemoração ao 40º aniversário de carreira, intitulada Celebration Tour. A turnê estava marcada para começar em 15 de julho em Vancouver, no Canadá, mas foi cancelada devido à internação da cantora. No entanto, ele ainda não divulgou mais informações quanto ás novas datas.

