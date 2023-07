Dua Lipa causa ao ir à premiere da Barbie com seios à mostra

Od Observatório dos Famosos

Aconteceu na noite deste último domingo (09), a premiere do filme Barbie, que será lançado nos cinemas mundiais no dia 20 de julho. Diversas celebridades marcaram presença no tapete vermelho e Dua Lipa chamou atenção por onde passou.

A cantora foi convidada para diversos eventos de divulgação do filme e marcou presença em mais um. Ao ir no tapete vermelho, elegeu um vestido brilhante completamente transparente, deixando os seios à mostra, ao dispensar o sutiã.

Dua Lipa está na trilha sonora do filme, por esse motivo, segue indo aos eventos relacionados à Barbie. No longa, a música da cantora está presente e é intitulada como Dance The Night. Além dela, Nicki Minaj também está na setlist.

O filme é estrelado por Margot Robbie, a Barbie e Ryan Gosling, como Ken. E é considerado o primeiro live-action de uma das bonecas mais famosas do mundo.

A BARBIE SEREIA CHEGOU! — Dua Lipa no pink carpet de #Barbie . pic.twitter.com/Y35f3xCIXo — Info Barbie (@InfoBarbieBR) July 10, 2023

