Fátima Bernardes estreia como nova apresentadora do GNT

(crédito: Divulgação/ Globo Fátima Bernardes)

Um ano após deixar o comando do 'Encontro' na Globo, Fátima Bernardes vai encarar um novo desafio na carreira: vai apresentar uma atração no GNT.



A ideia do projeto é fazer um encontro entre duas pessoas de realidades diferentes, mas que estão enfrentando questões parecidas.

'Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras - que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração - com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto', explica Fátima em release enviado a imprensa.

A concepção do programa que deve estrear no segundo semestre, foi idealizado por Carlos Jardim, que também vai roteirizar e dirigir o programa que ainda não teve o nome divulgado.

