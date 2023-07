MC Poze do Rodo xinga Bolsonaro em festival: "Vou te dar o papo reto"

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram/@mcpozevidalokaa)

O MC Poze do Bozo xingou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante apresentação no Rap Mix Festival, em Goiânia, no domingo (9/7). "Vou te dar o papo reto, escuta o que eu falo para tu, hey Bolsonaro, vai tomar no **", disparou o cantor de trap e funk.

O vídeo circula nas redes sociais e foi compartilhado pelo portal Babados e Afins, no Twitter.

MC Poze do Rodo x*nga o ex-presidente inelegível Bolsonaro durante o Rap Mix Festival: ????????



pic.twitter.com/mA6MiAgFNZ — BABADOS E AFINS ???????? (@babadoseafins) July 10, 2023

O artista é crítico de Bolsonaro e manifestou voto em Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2022. Neste ano, durante a posse da ministra da Cultura Margareth Menezes, um trecho da música do MC Poze do Rodo foi citada pela atriz Elisa Lucinda.

