Paramount Pictures divulga primeiro trailer de 'Bob Marley, One Love'

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação: Paramount Pictures)

Na última quinta-feira (6/7), a Paramount Pictures divulgou o primeiro trailer oficial de Bob Marley: One Love, cinebiografia do cantor Bob Marley responsável por tornar o reggae um ritmo conhecido mundialmente.

Confira:

Dirigida por Reinaldo Marcus Green (King Richard), a produção vai contar o período que antecede o famoso show One Love Peace Concert, em 1978, realizado em meio a uma crise política violenta na Jamaica.

Em uma entrevista à Entertainment Weekly (EW), Ziggy, filho de Bob Marley e também um dos produtores do longa, diz ter aprendido coisas novas sobre o pai. “Como alguém que estava lá naquele período, voltam muitas memórias e coisas que estavam escondidas em mim. Foi uma jornada muito emotiva". Ele ainda conta como foi a experiência de participar da produção do filme. "Foi empolgante e emocionante", disse.

Além de Ben-Adir no papel de Marley, a produção traz também a atriz Lashana Lynch na pele de Rita Marley, esposa do músico. Bob Marley: One Love estreia nos cinemas em 2024.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.