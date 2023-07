Como está ex-ator mirim que fez cena polêmica com Xuxa em Amor Estranho Amor

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/YouTube Marcelo Ribeiro e Xuxa no filme Amor Estranho Amor)

Marcelo Ribeiro, ex-ator mirim que interpretou Hugo e protagonizou cena polêmica com Xuxa no filme Amor Estranho Amor, também estará presente no documentário sobre a vida da apresentadora que estreia no Globoplay na próxima quinta-feira (13).

Na época em que atuou ao lado de Xuxa, Marcelo tinha apenas 12 anos e ela 18. Por se tratar de uma cena erótica, o filme sempre sofreu com a repercussão negativa. Isso, inclusive, prejudicou a carreira do ex-ator mirim, atualmente com 54 anos de idade.

"Fiquei bastante mexida com o que ele me falou. Não sabia que fecharam as portas pra ele pelo trabalho que ele fez comigo. A gente se devia esse reencontro pra gente fechar esse ciclo", disse Xuxa durante entrevista exibida pelo Fantástico no último domingo (9).

Hoje, Marcelo Ribeiro trabalha como especialista de Tecnologia da Informação. Em 2021, ele concedeu uma entrevista ao canal Na Lata, de Antonia Fontenelle, e relembrou a polêmico envolvendo o filme com Xuxa. "Preconceito existe. ‘Ah, o garoto que fez tal coisa’. Sempre fui julgado por aquele papel que atuei. Eu não fiz nada. Só atuei. Fiz o filme errado com a pessoa errada e com o tema errado. As pessoas julgam", lamentou.

"Eu não poderia ter sido inserido em um negócio pior na minha vida. Meu sonho era ser ator. Eu gostaria muito de ter feito vários trabalhos e ter seguido a minha vida como ator. É uma profissão digna", acrescentou.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.