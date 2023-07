Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (12/7)

CB Correio Braziliense

O termo é natural

Data estelar: Lua míngua em Touro

Se passas o tempo cuidando do que conquistaste e preservando o bom funcionamento da estrutura existencial que arquitetaste, quando responderás ao chamado de aspirar às coisas mais nobres e elevadas, e te lançar ao futuro com tenacidade, constância e confiança?

Essa existência que construíste é fruto de tua imaginação, um dia foi apenas uma ideia que, com o tempo e teu esforço, foi sendo criada e concretizada, e agora chegou o momento em que, de tão bem montada que está, não te dá margem para te lançar ao futuro respondendo ao chamado de conquistar ideais mais elevados, amplos e auspiciosos.

O temor é natural numa hora dessas, porque tua alma se sente insegura, dado o apego que desenvolveu ao estado atual de coisas, mas, respira com serenidade, há vida mais abundante para ser vivida.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um passo foi consolidado, e isso é motivo de celebração, mas há muitos outros ainda pela frente, e isso é o mais importante de se perceber, para que a celebração não ofusque a visão realista que há de ser mantida.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A busca de excitação é normal e muito humana, mas nem sempre há algo disponível que proveja esse estado de ânimo. No entanto, se você olhar de novo a tudo que está disponível ao seu redor, algo certamente surgirá.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A complexidade deste momento não há de ser negligenciada, mas aceita e transformada numa dinâmica de pensamentos que conduza ao esclarecimento. É um caminho daqueles que se fazem na mesma medida do andar.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você é, neste momento, a força da união, a pessoa capaz de intervir nos acontecimentos e promover a congregação das forças discordantes para que trabalhem cooperativamente em torno de um objetivo em comum.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Meça suas palavras, porque elas têm potencial de provocar uma onda irreversível de mudanças nos relacionamentos, algo que, com certeza, não estaria sob seu domínio. Meça suas palavras para que o jogo não se volte contra você.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure se aproximar mais das pessoas que comungam com suas ideias e opiniões, porque é com elas que você renovará suas forças e obterá a necessária motivação para seguir em frente. Um caminho todo pela frente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você verá que fazendo o necessário todos os desgostos se dissipam, porque a vida resolve tudo através da ação concreta e prática. Continuar pensando e refletindo parece atraente, mas não vai resolver nada na prática.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As promessas criam expectativas e deixam a alma em suspense, uma condição que sua natureza abomina. No entanto, não há como acelerar o processo, porque grande parte desse não está sob seu domínio. Aguentar então.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você não precisa solucionar tudo, tire essa responsabilidade de suas costas, porque nesta parte do caminho é propício dividir responsabilidades e tarefas, e isso estaria completamente de acordo com a situação.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ensaie uma aproximação, renove os contatos, responda a convites, promova reuniões, a vida social tende a ser o ambiente, neste momento, por onde circulam as melhores oportunidades, em todos os sentidos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O pouco que você fizer bem feito, será o muito de facilidade que você terá nas próximas semanas. O tempo será sempre relativo ao estado de ânimo e às flutuações de humor, por isso é necessário aproveitar agora.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nestes dias você encontrará as oportunidades certas para organizar o trabalho dos próximos meses. É uma chance única que, se bem aproveitada, facilitará muito sua vida, sobrando tempo para você se divertir.



