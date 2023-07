Após briga na Justiça, Karoline Lima e Éder Militão cantam juntos

Od Observatório dos Famosos

Karoline Lima e Éder Militão selaram a paz em prol da filha, Cecília, de 1 ano. Na noite desta última segunda-feira (10), a bebê completou seu primeiro ano de vida e os papais aproveitaram juntos a festa após as polêmicas.

Quando a ex do jogador de futebol revelou que ele estaria na festa, o público ficou impressionado. Porém, se surpreenderam ainda mais com o clima de harmonia na festa de Cecília.

Os papais ficaram o tempo todo junto com a bebê, aproveitando a festa e após, quando começou uma roda de samba, se divertiram juntos. Karoline Lima e Éder Militão foram filmados cantando Falta Você, de Thiaguinho, com passinhos iguais da dança.

Mais cedo, antes da festa começar, a namorada de Militão causou polêmica pelo look escolhido para a festa da bebê. Os internautas apontaram que, o visual, não condizia com uma festa infantil, mas Cássia ignorou o burburinho.

