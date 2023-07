Paola Carosella apresenta novo namorado em foto nas redes sociais

Od Observatório dos Famosos

Paola Carosella, chef de cozinha e apresentadora de TV, decidiu mostrar ao mundo o seu novo amor por meio das redes sociais.

Em uma publicação inusitada nesta segunda-feira (10), a artista de 50 anos compartilhou um raro clique ao lado de seu namorado, Manuel Sá, e fez uma declaração apaixonada.

Nos stories do Instagram, Paola Carosella posou ao lado do fotógrafo Manuel Sá em um momento descontraído. Na foto, ambos desfrutavam de um negroni enquanto aproveitavam a tarde de segunda-feira.

A legenda da publicação revelou todo o sentimento da chef: "Segundamos. Negroni + fitzgeral + Copan + meu amor".

É importante ressaltar que Paola e Manuel estão juntos há um ano. O romance entre eles começou após a chef anunciar, em outubro de 2021, o fim de seu casamento de oito anos com o fotógrafo irlandês Jason Lowe.

Agora, Paola Carosella abre as portas de sua vida amorosa para o público, revelando seu novo relacionamento e espalhando felicidade por onde passa.

