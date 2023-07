Ator de Terra e Paixão, Rainer Cadete denuncia assédio: "Várias vezes"

Od Observatório dos Famosos

Rainer Cadete, o Luigi em Terra e Paixão, confessou que ao longo de sua carreira, sofreu com assédio moral por pessoas com hierarquia maior do que a dele. O ator viu seus amigos também passarem pelo mesmo perrengue, mas decidiu não revelar nomes.

Além de atuar, Rainer acabou de lançar um disco ao lado de dois parceiros e as faixas falam sobre superioridade. "'Farinha do Mesmo Saco' fala sobre essa ideia de superioridade, de pessoas que se acham merecedoras de ocupar espaços que outras pessoas não merecem. E eu já me senti alvo várias vezes de olhares de pessoas que se consideram mais inteligentes, mais cultas ou de uma condição social melhor", declarou, à Quem.

O ator revelou as situações que viveu, de assédio moral no trabalho e afirmou que, também viu os amigos serem vitimas de pessoas superior.

"Até no trabalho, já passei por várias situações de assédio moral de pessoas hierarquicamente acima de mim que impunham suas ideias de maneira vertical e grosseira, não só comigo, mas com meus colegas", declarou.

