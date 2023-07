FestDrag leva cultura LGBTQIA+ ao CCBB a partir desta sexta (14/7)

NM Nahima Maciel

Getúlio Abelha é atração do 2º Fest Drag - Foto Divulgação (2) - (crédito: Divuglação)

A diversidade da produção cultural LGBTQIA+ vai ocupar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) a partir desta sexta-feira (14/7) com o 2º Fest Drag. O objetivo do festival é dar visibilidade à arte drag com ênfase em artistas do Distrito Federal, embora também haja convidados de outros estados na programação. “O festival transita por vários eixos da cultura LGBTQIA+”, avisa a coordenadora, a drag Ruth Venceremos, do Distrito Drag, que organiza o festival.

A programação inclui cinema, shows e rodas de conversas e foi dividida em eixos. No Cine Queer Madame Satã, o destaque é a produção audiovisual voltada para a diversidade. A Mostra Competitiva Vera Verão terá participação de artistas nas modalidades visagismo, vogue, stand-up, performance e bate-cabelo, com um júri que escolherá as duas melhores atuações em cada categoria para receber um prêmio de R$ 1 mil. “Reunimos diversos artistas com experiências e identidade diversas, eles participam e duelam. A ideia é poder fortalecer esses artistas”, avisa Ruth.

Uma série de shows de artistas como Vanilla Jazz, Naomi Leakes e Paulete celebram a diversidade por meio da música. O piauiense Getúlio Abelha é o destaque desse segmento. “Ele é uma pessoa que foge da norma do que a gente tem visto em relação à questão da música. É nordestino, muito performático, não entrega obviedades em seus shows, está meio fora da curva”, descreve Ruth Venceremos. Vanilla Jazz é um drag de Brasília que criou o Vale Lounge Bar, no Guará, e Paulette vem de Goiás. “São pessoas novas, que não têm tido muito espaço e a gente está oportunizando ao público conhecer uma nova geração de drags que cantam”, diz Ruth. “É importante dar visibilidade a essas meninas que estão começando.”

No Talk Show Miss Biá haverá debates e trocas de experiências a partir de temáticas como moda, performatividade, inclusão, arte e turismo. A drag Realeza era uma das convidadas, mas como está em turnê internacional, não chegará a tempo. No lugar, haverá apresentação de Ane Éoketu, artista de São Sebastião que bebe na MPB e na cultura popular. “Ela mostra muito a pluralidade dos sons originais do nosso país”, explica a produtora. Também estão entre os convidados Hellena Borgys, vencedora do programa Caravana das Drags, reality do Prime Video. Além de se apresentar, ela também faz parte do time de jurados.



SERVIÇO

2º Fest Drag

A partir desta sexta-feira (14/7) e até domingo (16/7), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB - SCES Trecho 02 Lote 22). Ingressos: entrada gratuita, com retirada de ingresso em bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB. Classificação indicativa (shows, mostra competitiva e talk show): livre. Cine Queer Madame Satã: Não recomendado para menores de 14 anos

