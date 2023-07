Padre Marcelo Rossi revela o que motivou mudança para estilo "maromba"

YR Yasmin Rajab

O padre revelou que o empurrão que o fez cair do altar de uma igreja católica foi "a maior graça" de Deus na vida dele para mostrar um novo caminho de cuidado à saúde física e mental - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Em 2019, o padre Marcelo Rossi passou por um grande susto. Enquanto participava da missa de encerramento do acampamento católico "Por Hoje Não", em Cachoeira Paulista, o sacerdote foi empurrado por uma mulher que invadiu o palco. Apesar de não ter tido nenhum ferimento grave, o religioso sofreu com grandes dores e afirmou que o episódio foi o grande responsável por dar uma guinada na vida dele rumo à uma jornada de valorização da saúde física e mental.

"Quando eu fui empurrado, eu não perdi a consciência. Essa não foi uma experiência de morte, mas foi uma dor tremenda. Eu passei dias com espasmos. Mas havia uma força dentro de mim que me dizia 'Deus é maior'", disse em entrevista concedida ao g1.

Após o ocorrido, Rossi passou por uma grande mudança no estilo de vida, que na época chamava atenção pela magreza devido à uma depressão que havia enfrentado anos atrás. Ao portal de notícias, o padre disse que o acidente o motivou a incluir treinos, alimentação regrada e boas noites de sono na rotina.



Padre Marcelo Rossi bombado pronto p descer o cassete no lúcifer ao som de gangsta's paradise pic.twitter.com/qyhGeBcOKf — Ted Mosby (@eaicristiann) March 10, 2023

"Foi um momento em que Deus me concedeu uma graça. Eu caí e saí melhor do que a queda, que era para eu ter morrido", afirmou o sacerdote. Atualmente, a forma física do religioso chama a atenção nas redes sociais e até rende boas piadas.

Além da qualidade de vida, o padre também foca nos momentos de oração que, segundo ele, são indispensáveis. "A oração é essencial para a mente, ela ajuda a trazer paz, a se encontrar diante dos problemas da vida. O treino ajuda em tudo, nos traz endorfina, serotonina e outros hormônios que nos ajudam também a manter a mente equilibrada. A alimentação equilibrada é fundamental para ajudar no metabolismo e o sono é essencial para se ter saúde”, comenta.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.