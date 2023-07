Dono do hit 'Caneta Azul' acusa empresários de desvio de dinheiro

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram @manoelgomesbr)

O cantor e compositor maranhense Manoel Gomes, conhecido por memes na internet e pelo hit Caneta Azul, e a equipe de produtores acusam os empresários Joab Castro e Leonardo Santana de um suposto desvio de R$ 7 milhões das contas bancárias do artista. Ele ainda afirma que não teria recebido o dinheiro referente aos direitos autorais da música.



Em entrevista ao portal Splash, o cantor afirmou que se manteve apenas com cachês de shows e pagamentos por parcerias musicais na época em que o hit fez sucesso. "Foi um grande prejuízo. A minha situação ficou difícil", disse.

"Caneta Azul foi meu principal sucesso, mas até hoje eu não recebi um real por essa música que estourou no Brasil inteiro", desabafou o artista. Apesar do suposto golpe, o cantor disse que não passou por dificuldades financeiras.

A situação fez Gomes cortar contato com Santana. Atualmente o assunto é discutido em ação que está sob segredo de Justiça. Castro tinha trabalhado com Gomes por quatro anos, enquanto Santana, filho de Castro, trabalhou com o cantor por quatro meses.

Manoel registrou um boletim de ocorrência contra o empresário Leonardo Santana por estelionato em junho, na 96ª Distrito Policial da Zona Sul de São Paulo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que "o caso é investigado por meio de inquérito policial. Diligências seguem para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial".

A defesa de Manoel Gomes também aponta uma suposta situação de maus-tratos durante uma viagem aos EUA em que o artista teria passado frio e fome.

O Correio entrou em contato com Manoel Gomes e os empresários citados na matéria, mas não obteve retorno até a última atualização dessa matéria. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.

Empresário nega deixar assessoria e contratos podem ser prejudicados

Na Justiça, uma ação cita Leonardo como "antigo empresário" do cantor, mas Manoel nega. Ao Splash, Leonardo Santana disse ainda manter contrato como empresário de Manoel Gomes em entrevista ao portal Splash. "Não estou atrapalhando nada (sobre negociações). Apenas esclareço a verdade a todas as empresas que me procuram, que legalmente nós temos um contrato vigente e nem eu e nem eles podemos assinar nada individualmente, pois seria irregular e não teria validade jurídica".

Manoel, ao contrário, diz que não considera mais o empresário, mas Santana continua a fazer o papel e "confunde as pessoas". "Acho muito errado. Não o considero mais meu empresário, e ele ainda se apresenta como se fosse. Isso também me traz prejuízo. Tento fechar contratos, mas ele entra em contato e confunde as pessoas". teria dito Manoel .

A defesa de Lineu Júnior, atual empresário do cantor, pretende abrir um processo judicial alegando que Santana e Castro teriam desviado cachês. Contratos de publicidade assinados nos últimos quatro anos também serão analisados. Santana acredita que tudo isso seria um “complô” dos outros empresários para tomar parte na sociedade.

Hoje, Gomes continua a criar conteúdo e lançar novas músicas nas redes sociais e postar vídeos do dia a dia no canal do YouTube. Ele também tem uma presença significativa no TikTok e Instagram, com mais de 370 mil seguidores.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.