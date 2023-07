Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (13/7)

CB Correio Braziliense

Horóscopo astrologia esoterico - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Razão e emoção

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos



Razão e emoção só são antagônicas na fantasia distorcida de nossa humanidade, porque caminham lado a lado, se alimentando mutuamente, esta é a real realidade que todos vivemos o tempo inteiro, e para a negar se torna necessário inventar argumentações que parecem muito astutas, mas que tipo de inteligência seria essa, que colocamos ao serviço de ignorar a realidade e seu natural funcionamento?

Porque somos um reino inteligente inventamos o inconsciente para tentar ignorar nossas verdades visceralmente emocionais, porque somos inteligentes inventamos a mentira para ignorar o que não nos é conveniente, mas também, porque somos um reino inteligente, temos capacidade potencial de aspirar a sermos nobres e elevados, e parar de fingir que somos ignorantes e inconscientes.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Desfrute dos pequenos e temporários momentos de conforto e segurança, porque esses precisam ser devidamente celebrados, dado não serem a nota dominante dos tempos atuais. São necessários, são básicos, são desejáveis.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ao seu redor, ao alcance da mão, há inúmeros instrumentos que ficam guardados, esperando para ser utilizados. Antes de se lançar a buscar qualquer tipo de novidade, comece usando tudo que estiver disponível.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para explicar o que acontece, ou esclarecer a respeito de suas atitudes, seria necessário fazer alguns malabarismos mentais bastante sofisticados, porém, nada que você seja incapaz, mas, será que vale a pena?



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se as pessoas não conseguem se reunir espontaneamente, então será preciso você intervir com firmeza para que a reunião aconteça. É do interesse de todos unir forças, porém, a distração continua reinando. Supere.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Melhor preservar a discrição e não pedir opiniões sobre o que pretende fazer, porque se abrir o jogo as pessoas vão atrapalhar e, provavelmente, você deixará de fazer o que se encontra disponível neste momento.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Com a ajuda de pessoas afins sempre é tudo mais fácil e gostoso, e apesar de todo mundo andar ocupado com suas próprias coisas, este é um momento em que vale a pena tentar se aproximar e reunir algumas em que você confia.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite se alongar nas reflexões, porque ainda que sejam atraentes e sofisticadas, você perderia a chance de fazer algo concreto para solucionar os perrengues, algo que não poderia acontecer com você pensando.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Veja bem, sua urgência não combina com este momento, já que as decisões não estão em suas mãos e nem tampouco daria para acelerar as coisas pressionando as pessoas. Quanto maior a pressão, maior a demora também.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

São muitas complicações acontecendo ao mesmo tempo, e a primeira reação será o nervosismo. Porém, se você superar rapidamente essa fase, começará também a enxergar algumas vantagens nesse cenário. Observe.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais que a vida social lhe dê um pouco de preguiça, e prefira tomar distância, este é um momento pelo qual as melhores oportunidades circulam através da complexa trama dos relacionamentos sociais.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O momento é cheio de potencialidades, e sua alma não poderá aproveitar todas, portanto, é necessário fazer escolhas com espírito prático, deixando de lado, por enquanto, os sonhos mais lindos e sofisticados.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo, no mundo humano, começa com uma ideia, que não precisa ser grandiosa, afinal, não são todas as pessoas que voam alto, porém, todas dependem das ideias que conseguirem pensar para continuar evoluindo na vida.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.