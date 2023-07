Od Observatório dos Famosos

Ex-dançarina de Kelly Key revela humilhação e racismo de Marlene Mattos

O encontro entre Marlene Mattos e Xuxa exibido no Fantástico, ainda segue repercutindo nas redes sociais. Drika Marinho, que foi uma das bailarinas de Kelly Key, relatou o que viveu com a diretora.

"Depois de muitos anos dançando com Kelly Key, a Marlene entrou como diretora, quis tirar todo o balé que estava dando certo, fez um teste e chamou bailarinos novos", escreveu no Twitter.

Ela ainda disse que a diretora teria tido uma atitude racista com um bailarino negro da equipe. "Humilhou o único bailarino negro além de mim, falando que estava muito velho para dançar e que ele transpirava muito dançando", relatou a ex-Fazenda.

"Estava agora conversando com a outra bailarina que também dançava com a gente, e ela [Marlene] falou com essas palavras mesmo, que ele era nojento porque suava muito. Isso foi tão absurdo. O pior é que ninguém falava nada, inclusive eu, por medo de perder o trabalho, era surreal", desabafou Drika.

