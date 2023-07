Od Observatório dos Famosos

Mônica Martelli - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mônica Martelli foi a convidada do Papo de Segunda, exibido pelo GNT na última segunda-feira (10/7) e causou com uma revelação inusitada na entrevista. A atriz revelou ser adepta ao agendamento sexual no casamento.

Na conversa, Martelli pontuou que com a rotina da relação, a troca de ‘afetos’ costuma ser adiada e que isso facilita.

"Deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, assim vai indo e a gente vai adiando esse encontro. Quem namora tem dia marcado para transar, porque se eu vejo meu namorado sexta e sábado, é sexta e sábado que eu vou transar", disse.

E continuou: "Marcar um dia de encontro eu acho que é pensar e cuidar da relação, porque a gente marca dia para buscar filho na escola, ioga e terapia. Por que não pode marcar um dia para ter um encontro?", pontuou.

O post Mônica Martelli revela preferência por agendamento sexual: "Tendência" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.