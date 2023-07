Od Observatório dos Famosos

Bárbara Evans mostra mudanças no corpo na segunda gestação: "Realidade" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bárbara Evans usou suas redes sociais nesta terça-feira (11/7), para atualizar os fãs e seguidores sobre a sua segunda gestação. A modelo e campeã de A Fazenda 6, aguarda a chegada de gêmeos, frutos do seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

Através do Instagram, ela mostrou como seu corpo tem mudado ao longo da sua segunda gravidez, dos gêmeos Álvaro e Antônio.

"Vamos trabalhar com a realidade? A perna já bate uma na outra e olha aqui minhas celulites", disse ela através dos stories, contando que apenas seu braço tem passado ileso no acúmulo de gorduras.

"Não tem gordurinha aqui (nas costas) ainda, mas daqui pra baixo, não tá boa não a situação. O seio vocês tão vendo como cresceu bastante né? O bracinho segue magro, mas a barriga vocês podem ver que meu umbigo está até estufado", contou.

